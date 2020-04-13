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Hastanede yatış gerektirmeyen corona virüsü şüphelileri, yurtlara yerleştirilecek

Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası corona virüsü tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

17:43 -
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Hastanede yatış gerektirmeyen corona virüsü şüphelileri, yurtlara yerleştirilecek

Denizli İl Pandemi Kurulu Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Toplantıda bir dizi önemli karar alındı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlardan öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu;

YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK

*Kesin veya olası Covid-19 tanılı, hastanede yatış gerektirmeyen, evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılacak.

*Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hastaların hastanelerden belirlenen yurtlara transferlerinin sağlanmasına, transferler sırasında her hastaneden 1 sağlık personeli görevlendirilmesine, hastaların, hastanelerin Enfeksiyon Kontrol Komitelerince belirlenmiş olan kişisel koruyucu ekipman kullanması sağlanarak ve oturma düzeni belirlenerek taşınmasına, araç içi temizliklerinin Belediye tarafından düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

YEMEK HİZMETLERİ KARŞILANACAK

*Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yurtlarda kalan kişilerin yemek hizmetlerinin karşılanarak her gün belirlenen yurtlara teslim edilecek.

*Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmesinin yapılmasına, bu personellere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı veya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından eğitim verilmesine, Pamukkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarı tarafından numune sonuçlarının 24 saati geçmeyecek şekilde sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirler alınacak. İHA

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Son güncelleme: 17:49 13.04.2020
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