Hastanedeki sedye sırası hakkında açıklama

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada çokça paylaşılan, acil servis önünde kuyruğa girmiş 9 sedyedeki hastanın yer aldığı görüntülerin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çekildiği ortaya çıktı. Hastanelerdeki yoğunluğun ulaştığı boyutları gözler önüne seren görüntülerle ilgili açıklamayı Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü yaptı. Açıklamada görüntülerin Kasım ayı başında çekildiği belirtildi.

DEVLET HASTANESİ PANDEMİ HASTALARI İÇİN BOŞALTILMIŞ

Sakarya İl Sağlık müdürlüğü açıklamasında pandeminin ulaştığı tehlikeli boyut kabul edilerek 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi'nin, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladığı, Covid dışındaki hastaların SEAH aciline yönlendirilmesi sonucu bir yoğunluk yaşandığı belirtildi.

“HEPSİ COVİD-19 HASTASI DEĞİL”

Açıklamada, “Görüntülerde yer alan hastaların tamamı Covid-19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır” denildi.