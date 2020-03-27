Hastaneden bir firar daha… Ekipler geri getirdi

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören A.Ü (74), sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi, yaşlı adamın sabah saatlerinde evine geldiğini öğrendi.
Sağlık ekipleri, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yaşlı adamı evinden almak için harekete geçti. Polisler corona virüsüne karşı tulum giyerek, maske ve eldiven taktı.
Şehir merkezindeki bir apartman dairesinin 3. katında eşi ile birlikte yaşayan şahıs, ekiplerin kontrolünde evinden alınarak hastaneye götürüldü. Kalp hastası yaşlı adamın corona virüsü testinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi. (İHA)