Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı

Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Ç. böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi.

GELİNLERİ SOKAĞA ATTI

Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti.

İddiaya göre; 7 çocuk annesi kadın gelinleri tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldı. Bu durumu gören vatandaşlar yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı.

“BU HAYVANA BİLE YAPILMAZ”

Sakine Ç., yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, “Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartım da başka bir çocuğumda” diyerek gözyaşlarına boğuldu. (İHA)