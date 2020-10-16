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Hastaneden kaçan corona hastası minibüste yakalandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan bir corona virüsü hastası, polis ekiplerince yolcu minibüsünde yakalandı.

Güncellenme: 09:45, 16/10/2020
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Hastaneden kaçan corona hastası minibüste yakalandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde corona virüsü tanısı konulan Ş.A. (80), hastaneden kaçarak yolcu minibüsüne bindi. Durumu fark eden Ş.A.'nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ş.A.'nın yalnız olduğu minibüs Mehmet Akif Mahallesi’nde durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan minibüsteki Ş.A. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A., tedavisi yapılmak üzere yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Adıyaman Corona Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:41,
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