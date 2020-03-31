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Hastaneden kaçan kişi corona virüsünden hayatını kaybetti

Tokat’ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti. Cenazeyi  alan yakınlarının sadece maske taktığı, bunun dışında farklı bir önlem almamış olması dikkat çekti.

13:22 -
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Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde korona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.’nün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

CENAZEYİ ALANLAR SADECE MASKE TAKTI

Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı. (İHA)

 

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Son güncelleme: 13:29 31.03.2020
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