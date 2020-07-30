Hastaneler arefe günü ile bayramda açık mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu?

Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Sağlık Merkezleri (ASM) Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet kuruluşlarıdır. Muayene, doktorun uygun görmesi halinde, pansuman, kan alma, iğne ve aşı vurma, bazı temel tahliller Aile Sağlık Merkezleri tarafından yapılabilmektedir.

HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

Bugün arefe nedeniyle yarım gün tatil ilan edildi. Birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.