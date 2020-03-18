Hastanelerin acil durum yönetmeliği değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliği üniversiteler, belediyeler, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, afet ve acil durum çalışmaları, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek.

Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek binaları söz konusu olduğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanacak. Hastaneler; yatak kapasitelerine göre en az 1 ile 10 arasında afet timi oluşturma ve bu timlere gerekli eğitimi aldırmakla yükümlü olacaklar.