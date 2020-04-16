Hastanenin karantina katında penguen dansı!

Denizli’deki pandemi hastanelerinden olan özel bir hastanede sağlık çalışanları hem kendilerinin hem de hastaların moralini yükseltmek için ilginç bir yol buldu.

Hastane personeli penguen dansı yaparak görüntüleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Hastalara müdahale ederken giydikleri yüksek güvenlikli kıyafetlerle hastane koridorlarında dans eden sağlık görevlilerin videosu kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Hastanenin Başhekimi Uğur Kulalı, corona virüse karşı mücadeleye tüm personelleri ile birlikte destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

* Sağlık çalışanları bu süreçte tek vücut oldular.

* Gece gündüz demeden çalışan bu arkadaşlarımızın morallerini yüksek tutmaları son derece önemli.

* Onlar gönül gözleriyle, güzel kalpleriyle tüm ülkeye moral olabilmek için bu güzelliği ortaya koydular.