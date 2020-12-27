Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Hastaneye gidiyoruz’ dedi araçtan uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü, şüphe üzerine durdurulan ve içinde 1'i 3 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 3 kişi olan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil, evrak eksik olduğu için trafikten menedildi. Sürücü S.R. de aracın kendisine ait olmadığını ve yeğenini hastaneye götürdüğünü söyledi. 

Güncellenme: 15:56, 27/12/2020
Haberler Gündem
‘Hastaneye gidiyoruz’ dedi araçtan uyuşturucu çıktı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır’ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin değişik bölgelerinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki uygulama sırasında polis ekipleri, şüphe üzerine, içinde 3 kişi bulunan 33 EDU 69 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü S.R., aracın kendisine ait olmadığını, yeğenini ve onun kızını hastaneye götüreceğini söyledi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulundu. S.R. ve yanındaki kadına, kısıtlamayı ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL ceza kesildi. Evrakının eksik olduğu anlaşılan otomobil, trafikten menedilerek, çekiciyle otoparka çekildi. S.R. ve yanındaki kadın, ifadeleri alınmak üzere 3 yaşındaki kız çocuğuyla beraber emniyete götürüldü. (DHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonuİstanbul'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

İlginizi ÇekebilirValizinden 12 bin adet uyuşturucu hap çıktıValizinden 12 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Diyarbakır Erzincan İçişleri Bakanlığı istanbul Kadın otomobil Polis uygulama uyuşturucu uyuşturucu operasyonu