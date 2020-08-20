Hastaneye giren hırsız ‘yapay akciğer cihazı’nı çaldı

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan hırsızlık olayı 11 Ağustos'ta meydana geldi.

Saat 19.30 sıralarında hastaneye giren bir hırsız odaları dolaşarak değerli bir şeyler aradı.

Diş Doktoru İ.U.'nun odasına da giren şüpheli 55 bin lira değerinde yapay akciğer cihazını alarak kaçtı.

DİŞ HEKİMİNİN BEBEĞİ KULLANMIŞTI

Çalınan cihazın bir süre öncesine kadar Doktor İ.Ü.'nün 2 buçuk yaşındaki çocuğu için kullanıldığı öğrenildi.

İddiaya göre, Diş Hekimi İ.Ü.'nün oğlu 5 aylık olarak dünyaya gelmişti. Minik bebek doğum sebebiyle akciğer yetmezliği yaşıyordu.

Küçük bebek için uzun süre hayati önem taşıyan 55 bin liralık cihaz, SGK tarafından temin edilmişti. Cihaza bağlı yaşayan bebeğin sağlık durumu düzeldiği için solunum desteğine ihtiyacı kalmadığı öğrenilirken, babanın iade etmek için cihazı odasına getirdiği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Siyah bir çanta içerisindeki cihazın çalındığını gören doktor hemen polise haber verdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını toplattı. Görüntülerde elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde hastaneye giren ve odaları dolaşan şüphelinin, solunum cihazını alarak dışarı çıktığı anlar tespit edildi.

YAKALANDI

Araştırmalarda şüphelinin Ş.İ. olduğu belirlendi. Benzer suçlardan 16 kaydı bulunan şüphelinin hırsızlık sonrasında Fatih'e oradan da Esenler'e gittiği anlaşıldı.

Esenler'de kaldığı adres belirlenen şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.