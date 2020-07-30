Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasına Emniyet’ten açıklama

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından dün gece gözaltına alındı.

Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez çıkan tartışmanın ardından geceyi Şehit Haydar Polis Karakolu'nda geçirdi.

Toplumun büyük kesiminden tepki toplayan gözaltı işlemiyle ilgili Eminiyet Genel Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Görevli polislerimizin bir şahsa kimlik sorduğu esnada çekilen görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın mecralarında yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

* İçişleri Bakanımızın olurlarıyla vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri, kurbanlık hayvan satışının ve kesimin yapıldığı yerler, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile hava alanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri(AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 29.07.2020 tarihinde Türkiye Güven Huzur (2020-9) Uygulaması yapılmıştır.

“KİMLİĞİ SORULAN KİŞİ İBRAZ ETMEK ZORUNDA”

* Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 4/A Maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 5. Maddesince Polis, görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabilir.

* Kimliği sorulan kişi de kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kişilerin kimliğinin bulunmaması, kimliği hakkında açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması hallerinde kimliği belirlenene kadar kişi gözaltına alınır. Hükümleri bulunmaktadır.

* Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri, bir kişiye kimlik sormaları üzerine kişinin kimliğini ibraz etmeyip, kimliği hakkında da bilgi vermediği, görevli polislerimizin ısrarla kişiden kimliğini ibraz etmesini istedikleri, ancak tüm ısrarlara rağmen kişinin kimliğini ibraz etmediği ve kimliği hakkında bilgi vermediği görülmektedir.

* Olayın devamında kimliğini ibraz etmeyen kişi daha sonra kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülmüştür.

“YASALARIN DIŞINA ÇIKILMAMIŞTIR”

* Burada kimlik tespiti yapılan şahsın Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olduğu anlaşılmıştır. Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 265. Maddesince Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır. Daha sonra Ekrem Dönmez ifadesi alınarak polis merkezinden serbest bırakılmıştır.

* Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Hatay Baro Başkanı Ekrem DÖNMEZ'e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır.

“RUTİN BİR UYGULAMA, KASIT SÖZ KONUSU DEĞİL”

* Baro Başkanı her ne kadar kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını savunmuş ise de 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. Maddesinde belirtildiği üzere avukatlar Baro Başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir.

* Anayasanın 10. Maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup Polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir.

* Türk Polis teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve sükununu korumak için canla başla görev yapan personelimize kanunlar çerçevesinde yaptığı uygulamalarda destek olan, kolaylık sağlayan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

* Asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra “esas misyonu demokrasinin teminatı olmak olan” ve vazifesini canı pahasına şerefi ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın her bir ferdi görevlerini yasalardan aldığı, yetki ve sorumluluk bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.