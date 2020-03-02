Hatay Belediye Başkanı’ndan Sputnik’e cevap!

Rus haber ajansı Sputnik’in İngilizce editoryal sayfası tarafından yayımlanan ve Hatay için “Çalınmış Vilayet” ifadelerinin yer aldığı haber için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yazılı bir açıklama yaptı.

Haberi “Kabul edilemez” olarak niteyelen Başkan Savaş açıklamasında “Millet olmayı devlet olamaya tercih eden biz Hataylılar, öz yurdumuzda, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

“ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR”

Başkan Savaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Ata'mız Gazi Mustafa Kemal'in şahsi meselesi olarak gördüğü ve ‘Namusum' dediği şehrimiz için çalıntı yakıştırması yapmak kimsenin haddi değildir.

* Anadolu'nun işgalinde ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı bu topraklar, Türk milletinin anasının ak sütü gibi helaldir.

* Millet olmayı devlet olamaya tercih eden biz Hataylılar, öz yurdumuzda, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz.