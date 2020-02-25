Hatay için çarpıcı tespit: “12 yıl sonra ‘kimi istiyorsunuz diye’ Plebisit yapılsa, Suriye çıkar”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı “HRT Akdeniz” kanalında, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son seçimlerde Yayladağ’ın sonucunu Suriyelilerin belirlediğine dikkat çeken Savaş, hızla artan Suriyeli nüfusunun, Hatay’ı Türkiye’den koparabileceğini ileri sürdü.

Sınırda güvenli bölge oluşturularak Suriyelilere orada bakılması önerisinde bulunan Başkan Savaş, bunun için Suriye ile temas kurulmasının gerektiğini belirtti. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunları söyledi:

“YAYLADAĞ’DAKİ SON SEÇİMİ SURİYELİLER BELİRLEDİ”

“Bir çadıra gittik. Çadır 4 metrekare yok, ama içinde 6 çocuk var. Kadın 22, erkek 26 yaşında. Kadın bu yaşta olmasına rağmen 6 çocuk yapmış. 4 kadınla evlenen erkekeler var. Şu anda 3 milyon 700 bin kişiden söz ediliyor ama 600 binin üzerinde de çocuk var. Bunlar direkt Türk nüfusuna geçtikleri için konuşulmuyor. Çünkü her doğan çocuk Türk olarak kayıtlara geçiyor. Bu doğum oranıyla 12 yılda Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusu geçecek. Şu anda Reyhanlı da bizden fazlalar. 140 binden fazla Suriyeli nüfusu var. Narlıca’da fazlalar. Yayladağ seçimin sonucunu Suriyeliler belirledi. 3 bin oy kullandılar. İki binden az oyla iktidar partisi kazandı orada. Hepsi iktidar partisine oy attı.”

“PLEBİSİTTEN SURİYE ÇIKAR”

“Kaos içinde plesibit (referandum) yapalım. Kimi istiyorsunuz, Suriye mi, Türkiye mi? Suriye çıktı. Suriye kendine sahip çıkamıyor. Kendine sahip çıkamayan bir ülke Hatay’a mı sahip çıkacak. Kaldık aralıkta… Aralıkta kalanın sahibi çok olur. O zaman da aynı Suriye gibi olacağız.”

“ÖNEMLİ ENERJİ KAVŞAĞI… TÜRKİYE’DE KALMASINI İSTERLER Mİ?”

“Şu anda Ortadoğu’yu bölüp parçalayanların amacı ne? Burası büyük bir enerji kavşağı. Enerji burdan geçmek zorunda. İsrail’in enerjisi de, Doğu Akdeniz’de çıkacak petrol de buradan geçmek zorunda. Avrupa’ya gidecekseniz buradan geçmek zorundasınız. Türkiye kendi çapında güçlü bir ülke. Buranın Türkiye’de kalmasını isterler mi. Ellerinde hamur gibi yoğuracakları birine vermek isteyeceklerdir Hatay’ı.”

“GÜVENLİ BÖLGEDE BAKILSIN”

“Suriye Sınırında güvenli bölgeler oluşturulsun. Bunlara orada bakılsın. Hertürlü ihtiyacı giderilsin. Ekonomik olarak daha ucuza mal olurdu bize. Sosyolojik olarak da hiçbir sorunumuz olmazdı.”

“BİZ AĞABEYLİK YAPSAYDIK KAZANÇLI BİZ OLACAKTIK”

“Suriye Devlet Başkanı ağabey diyordu. Biz ağabeylik yapsaydık belki de en kazançlı ülke biz olakacaktık. Hakemlik yapacaktık. Hakemlik aşamasını kaybettik. Bizim misafir dediğimiz başkasının mülteci dediği bu insanların kalıcı olmasını istemiyoruz. Bunun için Suriye ile temas gerekir.”