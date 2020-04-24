Hatay iftar saati: Hatay’da iftar saat kaçta? Hatay Ramazan imsakiyesi 2020…

Diyanet tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti belli oldu. Ramazan ayında Hatay’da iftar saat kaçta sorusunu yanıtını arayanlar, sizler için hazırladığımız imsakiye aracı ile iftar vaktini öğrenebilirler. İşte Hatay iftar saati ve 2020 Ramazan imsakiyesi…

HATAY İFTAR SAATİ: HATAY İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

HATAY İMSAKİYESİ 2020

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:17 05:43 12:39 16:21 19:24 20:44 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:15 05:42 12:38 16:21 19:24 20:45 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:41 12:38 16:21 19:25 20:47 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:40 12:38 16:22 19:26 20:48 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:11 05:39 12:38 16:22 19:27 20:49 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:38 12:38 16:22 19:28 20:50 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:08 05:36 12:38 16:22 19:29 20:51 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:06 05:35 12:37 16:22 19:30 20:53 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:05 05:34 12:37 16:22 19:30 20:54 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:04 05:33 12:37 16:22 19:31 20:55 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:02 05:32 12:37 16:23 19:32 20:56 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:01 05:31 12:37 16:23 19:33 20:57 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:59 05:30 12:37 16:23 19:34 20:58 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:58 05:29 12:37 16:23 19:35 21:00 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:57 05:28 12:37 16:23 19:36 21:01 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:55 05:27 12:37 16:23 19:36 21:02 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:54 05:26 12:37 16:23 19:37 21:03 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:53 05:25 12:37 16:23 19:38 21:04 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:51 05:25 12:37 16:24 19:39 21:06 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:50 05:24 12:37 16:24 19:40 21:07 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:49 05:23 12:37 16:24 19:41 21:08 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:48 05:22 12:37 16:24 19:41 21:09 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47 05:21 12:37 16:24 19:42 21:10 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:46 05:21 12:37 16:24 19:43 21:11 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:44 05:20 12:37 16:25 19:44 21:13 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:43 05:19 12:37 16:25 19:45 21:14 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:42 05:18 12:37 16:25 19:45 21:15 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:41 05:18 12:37 16:25 19:46 21:16 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:40 05:17 12:37 16:25 19:47 21:17 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:39 05:17 12:37 16:25 19:48 21:18

RAMAZAN ETKİNLİKLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

DSÖ söz konusu rehberde Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği yerlere dair de önerilerini sıralıyor.

*Bu öneriler arasında etkinliğin mümkünse dışarıda düzenlenmesi bulunuyor, bu mümkün olmadığında iç mekanların yeterli havalandırma ve hava akımının olduğundan emin olunması isteniyor.

*Virüse maruz kalma ihtimalinin azalması için etkinlik süresinin kısaltılması, büyük toplanmalar yerine daha az sayıda kişinin katıldığı toplanmalar düzenlenmesi, katılımcılar ayaktayken, otururken ya da dua ederken aralarında sosyal mesafe kurallarının gözetilmesi de rehberde yer alan tavsiyeler arasında.

*Bir etkinliğe katılan kişinin hasta olduğunun saptanması halinde filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için önlemlerin de alınması isteniyor.

İBADET YERLERİNDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

*DSÖ, ibadet yerlerinde her toplanmadan önce ve sonra düzenli olarak mekanların “deterjan ve dezenfektan” ile temizlenmesi gerektiğini kaydediyor.

*Camilerde genel hijyen ve sağlık kurallarına uyulması gerektiği kaydediliyor. İnsanların kişisel seccadelerini kullanmaları için de teşvik edilmesi isteniyor.

*Kapı kolları, elektrik düğmeleri ve merdiven trabzanları gibi sık dokunulan yerlerin deterjan ve dezenfektan ile sık sık temizlenmesi gerektiği de belirtiliyor.

İFTAR BÜFELERİNE DİKKAT!

*DSÖ, zekat dağıtımı sırasında da sosyal mesafenin korunmasını istiyor.

*İftar büfelerinde kalabalığın toplanmasını engellemek için önceden hazırlanmış tabldot şeklinde yemeklerin servis edilmesi de öneriler arasında. Bu yemekler hazırlanırken, servis edilirken ve toparlanırken de aynı kurallara dikkat edilmesi isteniyor.

*WHO'nun önerileri bunlarla da sınırlı değil. Sigara içmenin her koşulda önerilmediği belirtilen rehberde özellikle Covid-19 salgını sırasında tüketilmemesi isteniyor:

“Sigara içilirken, parmaklar (ve muhtemel virüsün bulaştığı sigaralar) dudaklara değiyor, bu da virüsün solunum sistemine girme ihtimalini artırıyor. Nargileler kullanıldığında, ağızlıkların ve hortumların pek çok kişi tarafından kullanılması muhtemel olduğu için, virüsün yayılmasına olanak sağlıyor.”

*Rehberin ‘akıl ve psikososyal sağlık' bölümünde, inançlı kişilere sağlıklı bir mesafe korunarak dua edebilecekleri konusunda güven verilmesinin önemi vurgulanıyor. “Umut ve teselli mesajlarının yanı sıra hasta kişilere özel dualar etmek, kamu sağlığını korurken Ramazan'ın gerekliliklerini uygulamanın yöntemleri” deniyor.

DİNİ LİDERLER AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI ÇAĞRI YAPMALI

*DSÖ, sokağa çıkma sınırlandırmalarının olduğu yerlerde özellikle kadın, çocuk ve ayrımcılığa uğrayan kişilere yönelik aile içi şiddetin artabileceği uyarısını da yaparak, “Dini liderler şiddete karşı açıkça seslerini yükseltebilirler ve mağdurlara destek sağlayabilir ya da onları yardım istemeleri konusunda yüreklendirebilirler” diyor.