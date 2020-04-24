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Hatay iftar saati: Hatay’da iftar saat kaçta? Hatay Ramazan imsakiyesi 2020…

İsraf ve savurganlık duygularından uzaklaşıp, paylaşmanın güzelliğini hissettiğimiz Ramazan ayında 3 semavi dinin bir arada yaşamış olduğu Hatay'da yaşayan vatandaşlar Hatay iftar saati ve Hatay Ramazan imsakiyesi araştırıyor. Haberimizde yer alan imsakiye aracı ile sadece Hatay iftar vaktini değil, tüm şehirlerin iftar saatini öğrenebilirsiniz. Peki Hatay'da oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı?

12:54 -
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Hatay iftar saati: Hatay’da iftar saat kaçta? Hatay Ramazan imsakiyesi 2020…

Diyanet tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti belli oldu. Ramazan ayında Hatay’da iftar saat kaçta sorusunu yanıtını arayanlar, sizler için hazırladığımız imsakiye aracı ile iftar vaktini öğrenebilirler. İşte Hatay iftar saati ve 2020 Ramazan imsakiyesi…

HATAY İFTAR SAATİ: HATAY İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

HATAY İMSAKİYESİ 2020

 

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1705:4312:3916:2119:2420:44
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1505:4212:3816:2119:2420:45
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1405:4112:3816:2119:2520:47
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1205:4012:3816:2219:2620:48
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1105:3912:3816:2219:2720:49
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0905:3812:3816:2219:2820:50
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0805:3612:3816:2219:2920:51
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0605:3512:3716:2219:3020:53
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0505:3412:3716:2219:3020:54
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0405:3312:3716:2219:3120:55
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0205:3212:3716:2319:3220:56
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0105:3112:3716:2319:3320:57
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5905:3012:3716:2319:3420:58
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5805:2912:3716:2319:3521:00
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5705:2812:3716:2319:3621:01
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5505:2712:3716:2319:3621:02
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5405:2612:3716:2319:3721:03
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5305:2512:3716:2319:3821:04
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5105:2512:3716:2419:3921:06
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5005:2412:3716:2419:4021:07
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4905:2312:3716:2419:4121:08
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4805:2212:3716:2419:4121:09
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4705:2112:3716:2419:4221:10
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4605:2112:3716:2419:4321:11
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4405:2012:3716:2519:4421:13
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4305:1912:3716:2519:4521:14
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4205:1812:3716:2519:4521:15
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4105:1812:3716:2519:4621:16
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4005:1712:3716:2519:4721:17
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3905:1712:3716:2519:4821:18

 

RAMAZAN ETKİNLİKLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

DSÖ söz konusu rehberde Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği yerlere dair de önerilerini sıralıyor.

*Bu öneriler arasında etkinliğin mümkünse dışarıda düzenlenmesi bulunuyor, bu mümkün olmadığında iç mekanların yeterli havalandırma ve hava akımının olduğundan emin olunması isteniyor.

*Virüse maruz kalma ihtimalinin azalması için etkinlik süresinin kısaltılması, büyük toplanmalar yerine daha az sayıda kişinin katıldığı toplanmalar düzenlenmesi, katılımcılar ayaktayken, otururken ya da dua ederken aralarında sosyal mesafe kurallarının gözetilmesi de rehberde yer alan tavsiyeler arasında.

*Bir etkinliğe katılan kişinin hasta olduğunun saptanması halinde filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için önlemlerin de alınması isteniyor.

İBADET YERLERİNDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

*DSÖ, ibadet yerlerinde her toplanmadan önce ve sonra düzenli olarak mekanların “deterjan ve dezenfektan” ile temizlenmesi gerektiğini kaydediyor.

*Camilerde genel hijyen ve sağlık kurallarına uyulması gerektiği kaydediliyor. İnsanların kişisel seccadelerini kullanmaları için de teşvik edilmesi isteniyor.

*Kapı kolları, elektrik düğmeleri ve merdiven trabzanları gibi sık dokunulan yerlerin deterjan ve dezenfektan ile sık sık temizlenmesi gerektiği de belirtiliyor.

İFTAR BÜFELERİNE DİKKAT!

*DSÖ, zekat dağıtımı sırasında da sosyal mesafenin korunmasını istiyor.

*İftar büfelerinde kalabalığın toplanmasını engellemek için önceden hazırlanmış tabldot şeklinde yemeklerin servis edilmesi de öneriler arasında. Bu yemekler hazırlanırken, servis edilirken ve toparlanırken de aynı kurallara dikkat edilmesi isteniyor.

*WHO'nun önerileri bunlarla da sınırlı değil. Sigara içmenin her koşulda önerilmediği belirtilen rehberde özellikle Covid-19 salgını sırasında tüketilmemesi isteniyor:

“Sigara içilirken, parmaklar (ve muhtemel virüsün bulaştığı sigaralar) dudaklara değiyor, bu da virüsün solunum sistemine girme ihtimalini artırıyor. Nargileler kullanıldığında, ağızlıkların ve hortumların pek çok kişi tarafından kullanılması muhtemel olduğu için, virüsün yayılmasına olanak sağlıyor.”

*Rehberin ‘akıl ve psikososyal sağlık' bölümünde, inançlı kişilere sağlıklı bir mesafe korunarak dua edebilecekleri konusunda güven verilmesinin önemi vurgulanıyor. “Umut ve teselli mesajlarının yanı sıra hasta kişilere özel dualar etmek, kamu sağlığını korurken Ramazan'ın gerekliliklerini uygulamanın yöntemleri” deniyor.

DİNİ LİDERLER AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI ÇAĞRI YAPMALI

*DSÖ, sokağa çıkma sınırlandırmalarının olduğu yerlerde özellikle kadın, çocuk ve ayrımcılığa uğrayan kişilere yönelik aile içi şiddetin artabileceği uyarısını da yaparak, “Dini liderler şiddete karşı açıkça seslerini yükseltebilirler ve mağdurlara destek sağlayabilir ya da onları yardım istemeleri konusunda yüreklendirebilirler” diyor.

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