Hatay iftar saati: Hatay’da iftar saat kaçta? Hatay Ramazan imsakiyesi 2020…

Diyanet tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti belli oldu. Ramazan ayında Hatay’da iftar saat kaçta sorusunu yanıtını arayanlar, sizler için hazırladığımız imsakiye aracı ile iftar vaktini öğrenebilirler. İşte Hatay iftar saati ve 2020 Ramazan imsakiyesi…
HATAY İFTAR SAATİ: HATAY İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
HATAY İMSAKİYESİ 2020
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:17
|05:43
|12:39
|16:21
|19:24
|20:44
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:15
|05:42
|12:38
|16:21
|19:24
|20:45
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:14
|05:41
|12:38
|16:21
|19:25
|20:47
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:12
|05:40
|12:38
|16:22
|19:26
|20:48
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:11
|05:39
|12:38
|16:22
|19:27
|20:49
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:09
|05:38
|12:38
|16:22
|19:28
|20:50
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:08
|05:36
|12:38
|16:22
|19:29
|20:51
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:06
|05:35
|12:37
|16:22
|19:30
|20:53
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:05
|05:34
|12:37
|16:22
|19:30
|20:54
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:04
|05:33
|12:37
|16:22
|19:31
|20:55
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:02
|05:32
|12:37
|16:23
|19:32
|20:56
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:01
|05:31
|12:37
|16:23
|19:33
|20:57
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:59
|05:30
|12:37
|16:23
|19:34
|20:58
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|03:58
|05:29
|12:37
|16:23
|19:35
|21:00
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|03:57
|05:28
|12:37
|16:23
|19:36
|21:01
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:55
|05:27
|12:37
|16:23
|19:36
|21:02
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:54
|05:26
|12:37
|16:23
|19:37
|21:03
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:53
|05:25
|12:37
|16:23
|19:38
|21:04
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:51
|05:25
|12:37
|16:24
|19:39
|21:06
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:50
|05:24
|12:37
|16:24
|19:40
|21:07
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:49
|05:23
|12:37
|16:24
|19:41
|21:08
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:48
|05:22
|12:37
|16:24
|19:41
|21:09
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:47
|05:21
|12:37
|16:24
|19:42
|21:10
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:46
|05:21
|12:37
|16:24
|19:43
|21:11
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:44
|05:20
|12:37
|16:25
|19:44
|21:13
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:43
|05:19
|12:37
|16:25
|19:45
|21:14
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:42
|05:18
|12:37
|16:25
|19:45
|21:15
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:41
|05:18
|12:37
|16:25
|19:46
|21:16
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:40
|05:17
|12:37
|16:25
|19:47
|21:17
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:39
|05:17
|12:37
|16:25
|19:48
|21:18
RAMAZAN ETKİNLİKLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?
DSÖ söz konusu rehberde Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği yerlere dair de önerilerini sıralıyor.
*Bu öneriler arasında etkinliğin mümkünse dışarıda düzenlenmesi bulunuyor, bu mümkün olmadığında iç mekanların yeterli havalandırma ve hava akımının olduğundan emin olunması isteniyor.
*Virüse maruz kalma ihtimalinin azalması için etkinlik süresinin kısaltılması, büyük toplanmalar yerine daha az sayıda kişinin katıldığı toplanmalar düzenlenmesi, katılımcılar ayaktayken, otururken ya da dua ederken aralarında sosyal mesafe kurallarının gözetilmesi de rehberde yer alan tavsiyeler arasında.
*Bir etkinliğe katılan kişinin hasta olduğunun saptanması halinde filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için önlemlerin de alınması isteniyor.
İBADET YERLERİNDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?
*DSÖ, ibadet yerlerinde her toplanmadan önce ve sonra düzenli olarak mekanların “deterjan ve dezenfektan” ile temizlenmesi gerektiğini kaydediyor.
*Camilerde genel hijyen ve sağlık kurallarına uyulması gerektiği kaydediliyor. İnsanların kişisel seccadelerini kullanmaları için de teşvik edilmesi isteniyor.
*Kapı kolları, elektrik düğmeleri ve merdiven trabzanları gibi sık dokunulan yerlerin deterjan ve dezenfektan ile sık sık temizlenmesi gerektiği de belirtiliyor.
İFTAR BÜFELERİNE DİKKAT!
*DSÖ, zekat dağıtımı sırasında da sosyal mesafenin korunmasını istiyor.
*İftar büfelerinde kalabalığın toplanmasını engellemek için önceden hazırlanmış tabldot şeklinde yemeklerin servis edilmesi de öneriler arasında. Bu yemekler hazırlanırken, servis edilirken ve toparlanırken de aynı kurallara dikkat edilmesi isteniyor.
*WHO'nun önerileri bunlarla da sınırlı değil. Sigara içmenin her koşulda önerilmediği belirtilen rehberde özellikle Covid-19 salgını sırasında tüketilmemesi isteniyor:
“Sigara içilirken, parmaklar (ve muhtemel virüsün bulaştığı sigaralar) dudaklara değiyor, bu da virüsün solunum sistemine girme ihtimalini artırıyor. Nargileler kullanıldığında, ağızlıkların ve hortumların pek çok kişi tarafından kullanılması muhtemel olduğu için, virüsün yayılmasına olanak sağlıyor.”
*Rehberin ‘akıl ve psikososyal sağlık' bölümünde, inançlı kişilere sağlıklı bir mesafe korunarak dua edebilecekleri konusunda güven verilmesinin önemi vurgulanıyor. “Umut ve teselli mesajlarının yanı sıra hasta kişilere özel dualar etmek, kamu sağlığını korurken Ramazan'ın gerekliliklerini uygulamanın yöntemleri” deniyor.
DİNİ LİDERLER AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI ÇAĞRI YAPMALI
*DSÖ, sokağa çıkma sınırlandırmalarının olduğu yerlerde özellikle kadın, çocuk ve ayrımcılığa uğrayan kişilere yönelik aile içi şiddetin artabileceği uyarısını da yaparak, “Dini liderler şiddete karşı açıkça seslerini yükseltebilirler ve mağdurlara destek sağlayabilir ya da onları yardım istemeleri konusunda yüreklendirebilirler” diyor.