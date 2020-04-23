Hatay iftar ve sahur saati kaçta? (2020 Hatay imsakiyesi)

Tüm illerimizde olduğu gibi Hatay’da da 2020 İmsakiyesi belli oldu. Ramazan ayı boyunca Hatay’daki tüm Müslüman vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini 2020 imsakiyesine göre takip edecek. Oruç tutarak, dualar edilerek geçirilecek 1 ay boyunca Hataylılar sayfamızdan imsak vakitlerini takip edebilecek. İşte 2020 Diyanet Hatay imsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri…

HATAY İÇİN İLK İFTAR VE SAHUR SAATLERİ



Hatay'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:19'da başlayacak. Hatay'da ilk iftar vakti ise 19:23 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

SIKÇA SORULAN SORULAR

ORUCUN ZAMANI HANGİ VAKİTLER ARASINDADIR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

AKŞAMLEYİN YATMADAN ÖNCE YEMEK YİYİP ORUÇ TUTMAYA NİYET EDEN KİŞİ GECE UYANDIĞINDA HENÜZ İMSAK VAKTİ GİRMEDEN YEMEK YİYİP SU İÇEBİLİR Mİ?

“İmsak”, sabah namazının girişini ve orucun başlayış vaktini ifade eder. Oruç tutacak kişinin bu andan itibaren yeme içmeye son vermesi gerekir. Ancak, oruca niyet zamanı ile oruca başlama zamanının çakışması şart olmadığı için daha önceden de niyet edilebilir. Bu itibarla, yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi, geceleyin uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir.

İTİKAF NEDİR, NASIL YAPILIR?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler.

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.

HATAY İLİ HAKKINDA

Hatay, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehridir. 2019 yılı itibarıyla 1.628.894 nüfusa sahiptir. Akdeniz’in doğu şeridinde 35° 52′ – 37° 4′ kuzey enlemleri ile 35° 40′ – 36° 35′ boylamları arasında yer alan Hatay’ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

HATAY NÜFUSU

İl nüfusu 2017 sayımına göre 1.575.226 kişidir. Nüfusun tamamı şehir merkezi konumundadır. Büyükşehir torba yasası tasarıyla tüm belde belediyeleri ve köyler mahalleye dönüştürülerek şehir merkezi statüsüne alınmıştır. İlin yüzölçümü 5.524 km²’dir. İlde km²’ye 282 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 999 kişi ile İskenderun'dur) İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,41 olmuştur.

2016 yılında TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 590 mahalle bulunmaktadır.

HATAY İKLİMİ

İlin büyük kesimi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak yükselti ve karasallığa bağlı olarak çeşitli farklılıklar da mevcuttur. Türkiye’nin yağışlı bölgeleri arasındadır. Genel olarak kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. En sıcak ay ortalaması İskenderun’da 28.6 °C, Antakya’da 27.6 °C; en soğuk ay ortalaması bu merkezlerde sırasıyla 11.9 °C ve 8.1 °C’dir.

İskenderun’da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 43.2 °C (26 Ağustos 1962), en düşük sıcaklık ise -3.2 °C’dir (6 Şubat 1950). Antakya’da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 43.9 °C (26 Ağustos 1962), en düşük sıcaklık ise -14.6 °C (15 Ocak 1950) olmuştur. Antakya’nın yılllık sıcaklık ortalaması 18.2 °C ve ortalama karla örtülü gün sayısı 1’dir. Yıllık ortalama yağış tutarı, İskenderun’da 785 mm, Dörtyol’da 1022 mm, Antakya’da 1173.4 mm’dir.