Hatay Tabip Odası: Hatay’da vaka sayısı arttı

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu imzası taşıyan açıklamada ayrıca bayramda yaşananlara da değinildi. Vaka sayılarının seyri ve yaşanılanlarla ilgili olarak “Tehlike çanları çalmaya başladı” denilen açıklamada yaz sonu işaret edilerek “Okulların açılması, influenza sezonunun başlaması ile birlikte hastanelerin yeniden dolacağı aşikardır” ifadesi kullanıldı. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“PEK ÇOK İLDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI”

* Ülkemizde ise Haziran ayında geçilen normalleşme sürecinin başında vaka sayıları bir miktar düşse de şu an geldiğimiz noktada pek çok ilde tehlike çanları çalmaya başladı. Hal böyle iken kuralların gevşetilmesi, faturanın yalnız mesafe-maske kuralına uymayan vatandaşa çıkartılmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir.

* Bayramda, özellikle sahil kesimlerinde görülen kalabalık tablonun faturası ise ne yazık ki önümüzdeki günlerde çıkacak gibi görünmektedir. Artık yalnız büyük şehirlerde değil tüm illerimizde ve tabii ki Hatay’da da vaka sayılarında artış söz konusudur.

* Her gün ezberlediğimiz aynı rakamların gösterilmesiyle insanlarda artık güven duygusu yitirildiğinden bakanlık tarafından acilen il ve ilçe bazında yaşlara göre vaka sayıları açıklanmalıdır. Pandemiyle hep beraber mücadelede başarılı olabilmek için taraflar karşılıklı işbirliği yapmalıdır.

“GEVŞETİLEN ÖNLEMLER YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

* Ekonomik kaygılar nedeniyle gevşetilen önlemler yeniden düzenlenmelidir. Önceliğin sağlık ve insan yaşamı olduğu unutulmamalı, toplum sağlığı açısından Sağlık İl Müdürlükleri Tabip Odalarıyla dayanışma içinde olmalıdır. Vatandaşlarımız da gereken maske-hijyen-mesafe tedbirlerine ilk günkü ciddiyetle uymalıdır.

* Okulların açılması, influenza sezonunun başlaması ile birlikte hastanelerin yeniden dolacağı aşikardır. Bu nedenle vatandaşı panik havasına sürüklemeden alınacak idari önlemler ve yürütülecek şeffaf politikalarla ikinci dalganın yaşanmasına engel olunmalıdır.