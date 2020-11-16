Hatay Tabip Odası: Vakalar ciddi şekilde arttı

Hatay Tabip Odası yazılı bir açıklama ile ildeki artışa dikkat çekti. İl genelinde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığı belirtilen açıklamada, hastanelerim yoğun bakımlarının da neredeyse dolduğu ifade edildi. İldeki vaka sayısıyla ilgili veri içermeyen açıklamada, maske, mesafe ve hijyenin bugün itibariyle yetersiz kaldığı belirtilerek, ek önlemler alınması istendi.

Tabip Odası'nın açıklamasında temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda bırakıldığı belirtilerek; “Filyasyon ekipleri vakalara yetişememekte, teşhis edilen hastalar bir veya iki gün ilaç beklemek zorunda bırakılmaktadır. Temaslı hastalar belirti gösterdiğinde 112 ambulansları yetersiz kalmakta, özel aracı olmayan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla hastanelere gitmek zorunda kalmaktadır” denildi.

“SALGIN POLİTİKASI İFLAS ETTİ, ÜLKE GENELİNDE ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILMALI”

Açıklamada alınması gerek acil önlemler de sıralanarak şu ifadeler kullanıldı:

* Gelinen noktada salgın politikası bütünüyle iflas etmiştir. Bakanlığın sadece maske-mesafe-hijyen ile salgını önleyebilirim zihniyeti başarısız olmuştur. İşyerleri, fabrikalar tam kapasite çalışmaya devam ederken, insanlar işe gitmek için servis ve toplu ulaşım araçlarında neredeyse üst üste giderken, yemekhanelerde ve iş yerlerinde işçiler yakın mesafede bulunmak zorundayken bu salgın kontrol edilemez.

1. Tüm ülkede iller arası giriş-çıkış kısıtlaması, 14 güne kadar toplumsal hareketliliğin azaltılması/sokağa çıkma kısıtlaması, temel/zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak/durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir.

2. Salgının kontrol altına alınamamasının sorumluluğunu vatandaşlara yıkıp sadece “Maske-Mesafe-Hijyen” tekerlemesiyle pandemiyle başa çıkılamaz. Yapılması gereken, Dünya Sağlık Örgütü'nün başından beri önerdiği gibi çok sayıda test yaparak hastalık tanısı konanlara katı bir izolasyon uygulamak, evde izolasyon koşullarının sağlanamadığı durumlarda yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak barınma olanakları sağlamaktır.

3. Covid-19 dışı hastaların aylardır ertelemek zorunda kaldıkları sağlık hizmeti ihtiyacı daha fazla bekletilemez. Bölge ve nüfus özellikleri dikkate alınarak “pandemi dışı hastaneler” belirlenmeli ve ilan edilmelidir.

4. Salgın mücadelesi ancak yüksek motivasyonlu ve yeterli sayıda sağlık çalışanlarıyla kazanılabilir. COVİD-19 pandemisinin oluşturduğu istihdam ihtiyacı göz önüne alınarak hiçbir delile dayanmadan KHK ile ihraç edilmiş ve ataması yapılmayan hekimler/sağlık çalışanları acilen göreve başlatılmalı; aylardır pandemi mücadelesi nedeniyle yorgun düşmüş sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları hızla düzeltilmelidir.

5. Türkiye'de salgının sekiz aydır kontrol altına alınamamasının sorumlusu kuşkusuz on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan pandemi sürecinden başarı hikayesi çıkarmaya çalışanlardır. Bugüne kadar izlenen eksik, yanlış, tutarsız uygulamalara derhal son verilmeli, acilen aklın ve bilimin ışığında açık, şeffaf, güvenilir, toplumun bütün kesimlerinin katılımına açık yeni bir salgın politikası oluşturulmalıdır.

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