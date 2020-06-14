Hatay Valiliği’nden Barış Atay açıklaması

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nun parti araçlarına sabotaj düzenlendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Barış Atay Mengüllüoğlu’nun “Antakya’da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği” yönünde bir paylaşımda bulunduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

* Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

* Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

* Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır.

Öte yandan Barış Atay açıklamanın ardından bugün öğleden sonra ifade vermeye gideceklerini söyledi. (İHA)