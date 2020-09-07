Hatay yangınında son durum: Yoğun çabaya rağmen kontrol altına alınamadı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pazar günü geldiği Hatay'da yangın müdahalesini komuta etmeyi sürdürüyor. Bugünkü incelemesinin ardından açıklamalar yapan Pakdemirli, yangının hâlâ söndürülemediğini belirterek 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz, 800 personelin müdahale halinde olduğunu ifade etti.

“CAN VE MAL KAYBI YOK”

Coğrafyanın zorluğuna işaret eden Bakan Pakdemirli yangına ilişkin şunları söyledi:

* Yolların olmadığı bir yerde söndürme faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz.

* En önemli önceliğimiz yerleşim yerleri. Bugün itibariyle can ve mal kaybı yok.

* 2 köydeki 2 ahırının kısmi etkilenme durumu var.

* Şu an itibariyle de artık yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu kalkmış durumda.

KARŞI ATEŞ YAKILDI

* Dün gece saatlerinde Yaylacık'ta yerleşim yerlerini emniyet altına almak adına “karşı ateş” tekniğini kullandık.

* Geceleri havadan müdahale yapılamadı ancak bu sene ilk defa İHA'ları çok verimli şekilde kullanmaya başladık.

* Bunun yanında 30 metre çözünürlükte rüzgar simülasyonlarını da kullanıyoruz.

* Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye gideceğine dair tahminlemelerimizi yapıyoruz.

* Bugün şu saat itibariyle yangının varacağı bu yeri, dün gece kabaca tahmin edebiliyorduk.

ÖĞLE 11'E KADAR HAVADAN MÜDAHALE YAPILAMADI

* Hava araçlarının uçamaması ve sisin olması sebebiyle su atar hava araçların müdahalesi yaklaşık saat 11.00'de başlayabildi.

* Yangın kontrol altında diyemiyoruz ama en kısa sürede kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyoruz.

* Mücadele ettiğimiz yangın zor bir coğrafyada. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor.

* İnşallah en kısa sürede bu yangını neticelendireceğiz.

* Söndürür söndürmez de temizleme, en yakın zamanda da tekrar bu bölgenin eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız.

“ÇOK DAĞINIK BİR ALANDA PARÇA PARÇA YANIKLAR VAR”

* Alan çok dağınık. Geniş bir alanda etkili ama oldukça az bir kısmı yanmış durumda.

* Parça parça yanıklar var. Alan belirleme çalışması, yangın söndürüldükten sonra soğutma faaliyetlerinin ardından yapılacak.

* Türkiye'nin büyük yangınlarından değildir. Ufak değil ama orta ölçekli bir yangın.