Hatay Yayladağı’nda deprem!

AFAD verilerine göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 17.11’de yerin 53.48 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD, Yayladağı’nda meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Yayladağı’nda bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER