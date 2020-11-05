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Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya 'da 10 mahalle corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Güncellenme: 23:51, 05/11/2020
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Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, corona virüsü salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin corona testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda Antakya ilçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik Mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3'üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84'üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633'ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı. (İHA)

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