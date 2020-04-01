Hatay’da 5 mahalle kapatıldı

Kırıkhan ilçesinde bulunan Ceylanlı, Bektaşlı, Taş Oluk, Saylak ile Balarmudu mahallelerinde corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince giriş çıkışlar kapatıldı.

Corona virüsü salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti.

Ceylanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Doğan, “Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımız corona virüsü tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı” dedi. İHA