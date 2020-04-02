Hatay’da 5 mahalleye sosyal izolasyon!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 5 mahalle corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona alındı.

Edinilen bilgiye göre göre İzmit’te karantina altında iken testi pozitif çıkan bir hasta otobüs ile Kırıkhan’daki ailesinin yanına geldi. Olayı ilçe sağlık müdürlüğüne bildiren aile bireyleri hastanede karantinaya alındı.

5 MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Olayın ardından bölgedeki 5 mahallede sosyal izolasyon uygulanmaya başlandı. Corona virüsü salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti. Mahallede, doğum ve acil hastalıklar dışında çıkışlara izin verilmediği öğrenildi.

HATAY VALİLİĞİ: KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİL

Hatay Valiliği Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Karantina yok, sadece giriş çıkış kontrolü var. Buna izolasyon deniyor” ifadeleri kullanıldı.

CEYLANLI MAHALLESİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ

Ceylanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Doğan, “Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımızda corona virüsü tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı” dedi.