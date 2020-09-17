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Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı

Hatay’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
22:51 -
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Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza Reyhanlı-Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.'nin cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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