Hatay’da 9 corona hastası taburcu edildi

Hatay Devlet Hastanesi’nde corona virüsü (Covid-19) tanısı konduktan sonra tedaviye alınan 9 hasta taburcu edildi. Hastaneden alkışlarla uğurlanan hastalar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

HASTANE DOKTORUNDAN “EVDE KAL” ÇAĞRISI

Hastaların tedavi süreçleri ile ilgili değerlendirmeler yapan Hatay Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor İsmail Hakkı Horoz, “Bu hastalarla beraber taburcu ettiğimiz hasta sayısı 30’a yükseldi. Bu süreçte başarı kolay olmadı. Biz, sizler için buradayız. Sizler de gerekli önlemleri alarak evinizde kalın” dedi.

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