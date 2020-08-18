Hatay’da cenaze ve düğünlere kısıtlama getirildi!

Hatay Valiliği, ilde artan vakalara karşı yeni tedbirleri hayata geçiriyor. Bunlardan biri de düğünler ve cenaze törenleri için geldi. Bundan böyle düğünlerde müzikler en geç 23.00 itibariyle sonlandırılacak ve cenaze namazı ile defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılmasına izin verilecek.

Kurul toplantısında ayrıca izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere idari para cezası yanında idari işlemin de uygulanmasına karar verildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 1- Pozitif olduğu tespit edilip evde izolasyona tabi tutulmasına rağmen kısıtlamalara aykırı şekilde evden dışarı çıkan kişilere sıklıkla rastlanıldığı, bu durumun toplum sağlığı açısından çok ciddi şekilde tehdit oluşturduğu ve hastalığın yayılımını hızlandırdığı görülmektedir.

* Bu durumun önüne geçmek için;

* 1.1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, , Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının özellikle elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması, yerinde kontrol çalışmalarına ağırlık verilmesi,

* 1.2- Sağlık Bakanlığının “Hayat Eve Sığar (HES)”,”Güvenli Alan” ve “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” ile gerekli entegrasyonları sağlayacak merkezi yazılım İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca tamamlanma aşamasında olup, Yazılımın tamamlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak İl Salgın Denetim Merkezinin koordinasyonunun Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU, İlçe Salgın Merkezlerinin koordinasyonunun kaymakamlarca sağlanması, Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “mahalle denetim ekiplerinin” oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personeli, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11temsilci şeklinde) kolluk personelinin de bu ekiplere katılımı ile görevlendirilmelerinin sağlanması,

* 1.3- Yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere idari para cezasının yanı sıra TCK nın 195 inci maddesi uyarınca muhakkak adli işlem de tesis edilerek caydırıcılığın sağlanması gerekmektedir.

* 2-Vatandaşlarımızın toplu şekilde bir araya gelebildikleri düğün, taziye, toplu ulaşım, sahiller, çok sayıda kişinin bir arada çalıştıkları yerler (OSB vb.) ile gereksiz mobilizasyonun salgının yayılım hızına ciddi manada olumsuz etki edebileceği öngörülerek bu yerler ya da faaliyetler için etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.

* Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla;

* A-Taziyelere Yönelik;

* A.1- Mezarlık müdürlükleri, sağlık birimleri veya din görevlileri vasıtasıyla vefat eden kişilerin/yakınlarının bilgilerinin temin edilmesi, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması,

* A.2- Taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde (cenaze yakınlarının evleri de dahil) yüz yüze taziye yapılmaması bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde bilgilendirici afişlerin cenaze evlerine asılmasının sağlanması,

* A.3- Cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilmesi,

* B- Düğünlere Yönelik;

* B.1- Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23:00 de son bulması,

* B.2- Düğün sürelerinin kısıtlanması, en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması,

* B.3- Mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesi,

* C. Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik;

* C.1- Organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, işçi servisi kapasitesi sınırlandırılmasının yeniden gündeme alınması,

* C.2- Organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesi, Faydalı sonuçlar verdiği/vereceği değerlendirilmektedir.

* C.3-Rehabilitasyon merkezi, bakım merkezleri, huzurevleri, cezaevleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışanların buralarda kalan kişilere hastalığı bulaştırma riskini yönetebilmek adına buralarda görevli personelin vardiyasına başlamadan önce tetkik yapılmaktadır. Ancak hizmet sunulan kesimin riski göz önünde bulundurulduğunda tedbiren vardiyasına başlamasının üçüncü veya dördüncü gününde yeniden bir test yapılmasıgerekmektedir.

* C.4-Salgınla mücadelede yerel medyanın etkisinden daha fazla yararlanılması, bu doğrultuda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar ve uygulanan tedbirler noktasında işletmecilerin ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik daha fazla yayına yer verilmesi sağlanmalıdır.

* 5-Daha kolay test yapabilmek için ya da başka sebeplerle ikamet ettiğişehirlerin dışında test yaptıran kişilerin pozitif çıkması halinde izolasyona tabi tutulacakları yer konusunun sorunlara yol açması nedeniyle ikamet ettiği yer dışında test yaptıracak kişilerden sonucun pozitif çıkması halinde testi yaptırdığı şehirde izolasyona tabi tutulmasını kabul ettiğine dair taahhütname alınması sağlanmalıdır.

* 6-Salgınla mücadele kapsamında hayatın her alanına dair (her türlü ticari işletme, toplu ulaşım, toplu olarak bulunulabilecek alanlar vb.) Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından önerilen ve ilgili Bakanlıklarca uygulamaya alınan; uyulması gereken kurallara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin eğitim çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.

* 6.1- Gerek Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberlerin gerekse İçişleri Bakanlığınca geliştirilen denetleme formlarının işletmeciler ve müşteriler tarafından yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için düğün salonu, kafe- restoran, toplu taşıma, berber, kuaför, yerel düğün sanatçıları gibi sektör temsilcileriyle bilgilendirme toplantılarının yapılarak eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi,

* 6.2- Site ve apartman yöneticilerinin Covid-19 tedbirleri konusunda eğitimlere tabi tutularak ve sürece dahil edilmeleri,

* 6.3- İşyeri hekimi, işsağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları yöneticileri gibi geniş etki alanına sahip kişilere yönelik eğitim ve koordinasyon çalışmalarının yapılması, gerekmektedir.

* 7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

* a) Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 3.150,00TL idari para cezası uygulanmasına

* b) Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

* c) Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. Maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına; oy birliği ile karar verildi.