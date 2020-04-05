Hatay’da corona tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında Dötyol İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kapalı olması gereken iş yerinde kumar oynamak suçundan işletme sahibine ve içerideki 10 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Ekiplerin denetimlerinde ayrıca 20 yaş altı 4 kişiye ve 65 yaş üstü 1 kişiye 3 bin 150’şer lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye 392’şer lira, toplu taşıma aracı içerisinde maske takmamak suçundan 7 kişiye 392’şer lira, toplu taşıma aracında yüzde 50 den fazla yolcu bulundurmaktan 9 sürücüye kişi başı 392’şer lira ceza kesildi.

70 BİN 490 LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 36 kişiye ve işletme sahiplerine toplamda 70 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.