Hatay’da, esnaf borç yapılandırılması ve hibe desteği bekliyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, corona vakalarının hızla yükseldiği dönemde tam kapanma çağrısı yapmıştı.

Vaka artışından en çok etkilenenlerin başında gelen Hatay esnafı, “Borç ve kredi ödemeyi geçtik, akşam eve giderken ekmek götürebilme derdine düştük” diyerek, hükümetten destek istedi.

“EVE GİDERKEN EKMEK GÖTÜRME DERDİNDEYİZ”

“Dükkânımız kira, çeklerimiz var, ay sonu ödemelerimiz var. Bunlar karşılansın ki kepenk kapatalım. Çağrılar yerinde ama hiç kimse esnafın yanında durmuyor. Bize hibe versinler, destek versinler ki biz de sağlık için dükkan kapatalım. Mart başında aldığımız destek de işe yaramadı. 6 ay ötelemeli kredi vermişlerdi ama şimdi günü geldi. Bu şartlarda esnaf bunu ödemenin derdinde. Bugün esnaf, önceliği sağlık da olsa tek başına sorumluluk alarak dükkan kapatamaz” diyen Hataylı esnaf, geleceğe dair umutsuzluk besliyor.

“HİÇBİR ŞEY ANLATTIKLARI GİBİ DEĞİL”

Çek senet, personel, elektrik gibi masrafları ödenmek zorunda olduklarını belirten Hataylı esnaf; “Hiçbir şey anlattıkları gibi güllük gülistanlık değil. Bu işin sonunu da düşünmek gerekiyor. Bize gerekli yardımlar sağlanırsa biz evde kalmaya hazırız. Sağlık da önemli ama ihtiyaç ve ödemeler daha ağır basıyor. Esnaf doymuş olacak ki, yükünü kaldırabilecek pozisyonda olacak ki dükkanını kapatıp evine gidebilsin. Esnaf bugün borç ödemeyi geçtim, günlük ekmek derdine düştü” diye konuştu.

“BU YÜKÜ TEK BAŞINA OMUZLAYACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Hataylı esnaf, “Devletin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Her gün bankayla karşı karşıya kalıyoruz. Bizden alacaklarını istiyorlar. Ama biz de ancak satış yaparsak borçlarımızı ödeyebiliriz. Artık para kazanma derdini bıraktık, üç beş kuruşla ekmek alabilme derdine düştük. Mart'tan sonra sıkıntının en büyüğünü yaşıyoruz. Ancak ev araba satıp borç ödeyeceğiz. Mart Nisan sonrasında bize sağlanan kolaylıklar, ötelemeler, krediler de hiçbir işe yaramadı. Bu süreçte bize ek destek olmadı. Borç ve kredi ötelemeleri istiyoruz.”