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Hatay’da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan adam, çevredekiler tarafından darp edildi

Hatay'da, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan vatandaş polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

00:04 -
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Hatay’da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan adam, çevredekiler tarafından darp edildi

Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürüyor.

Son olarak Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde yol kenarında sigarasını ateşlemek için bir kenarda çakmağını çakmaya çalıştığı iddia edilen bir vatandaş ve beraberindeki arkadaşı şüpheli tavırlar nedeniyle çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşın çakmağı rüzgardan siper etmesi üzerine şüphelenen çevredekiler iddiaya göre bir anda adama saldırdı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Arkadaşıyla beraber yanlarında bulunan motosikletle kaçmaya çalışan vatandaş yine de kurtulamadı. Kanlar içinde kalan ve ağır halde darp edilen vatandaş daha sonra polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre de polisin vatandaşı önce hastaneye sonrada sorgulamak için emniyete götürdüğü öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: 00:07 12.10.2020
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