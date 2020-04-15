Hatay’da korkutan deprem! İşte son depremler…

Dün akşam saatlerinde deprem korkusu yaşayan Hatay'da bugün yine deprem oldu. AFAD tarafından merkez üssü Yayladığı olarak açıklanan 4.7 şiddetindeki deprem korku yarattı. Deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi. Akdeniz’de saat 01.37’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.