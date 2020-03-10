Hatay’da maske fiyatları katlandı

Corona virüsü için tedbir amaçlı kullanılan ve son günlerde satışlarında artış yaşanan maskelerin fiyatları el yakıyor. Daha önce bir kutu maske alınan fiyata şimdi bir adet maske alınıyor. Medikal ürünler satıcısı Levent Konur, fırsatçıların maskelere ve ateş ölçerlere ciddi fiyat farkı eklediklerini söyledi.

1 ADET MASKE BİR KUTU FİYATINA SATILIYOR

Corona virüsü nedeniyle piyasada maske bulmakta güçlük yaşandığını belirten Konur, daha önce bir kutu alınacak paraya şimdi adet maske satıldığını belirtti. Konur, şu ifadeleri kullandı:

* Önceleri maske bulmak çok kolaydı fakat ülkemizde olmayan Corona virüsünün sancılarını biz çekiyoruz. Maskeyi bulmak neredeyse mümkün değil.

* Eskiden bir kutu fiyatı 7 ile 15 TL arasında şuan neredeyse adet fiyatlarına denk geliyor. Maske firmalarda yok biz bunu teyit etmek adına üretici ve tedarikçi firmaları aradık ve maske sorduğumuzda ellerinde maske olmadığını ifade ettiler.

* Şuan maske bulamıyoruz bulamadığımız için de satışını yapamıyoruz. Bu konuda denetimlerimiz eksik. Eksik denetimler neticesinde maskeler tek tek satılıyor.

PİYASADA ATEŞ ÖLÇER BULMAK DA ZOR

Maskenin yanı sıra ateş ölçerlerde de talep yoğunluğunun olduğunu belirten Konur, “Ateş ölçer üzerinde de bakacak olursak maskenin yanı sıra ateş ölçerin dahi bu kadar değerleneceğini düşünemezdim. Şuan ateş ölçer 120 lira civarındaydı şuan tedarik edemiyoruz, varsayalım ki birilerinin elinde var bir medikal satıyor fiyatı 200 ile 250 TL bandındadır” dedi.

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