Hatay’da orman yangını! Büyüyerek devam ediyor

Hatay&#8217;ın Samandağ ilçesi Yeniköy Mahallesi&#8217;ne alevler nedeniyle giriş yapılamazken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.. FOTO: SÖZCÜ. FOTO: SÖZCÜ. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hatayda-orman-yangini-buyuyerek-devam-ediyor-6024359","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hatayda-orman-yangini-buyuyerek-devam-ediyor-6024359","pageType":"yazi","pageIdentifier":6024359,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Hatay&#8217;da orman yangu0131nu0131! Bu00fcyu00fcyerek devam ediyor"});aip('newsArticle', {"identifier":6024359,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hatayda-orman-yangini-buyuyerek-devam-ediyor-6024359/","headline":"Hatay&#8217;da orman yangu0131nu0131! Bu00fcyu00fcyerek devam ediyor","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Hatay","Yalova","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/05/iecrop/hatay-sozcu-1_16_9_1599316059.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-09-05 17:28:10","datePublished":"2020-09-05 17:28:10","dateModified":"2020-09-05 17:58:41","info":"{"seo_news":"false"}"});