Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hatay’da orman yangını! Büyüyerek devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Can ÇAPAR / Hatay
17:28 -
Haberler Gündem

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeniköy Mahallesi’ne alevler nedeniyle giriş yapılamazken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Hatay Yalova yangın
Son güncelleme: 17:58 05.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more