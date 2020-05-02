Hatay’da silahlı kavga: 47 bin 250 lira ceza, 4 kişiye tutuklama…

Olay Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede silahlı kavga yaşandığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara ait 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 22 kök hint keneviri, 2 ruhsatsız silah, 1 ruhtasız pompalı tüfek, 3 captagon, bir motosiklete ait iskelet ve parçaları ele geçirildi.

47 BİN 250 LİRA CEZA KESİLDİ, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin 250 lira ceza kesildiği ve 4 şahsın tutuklandığı duyuruldu.