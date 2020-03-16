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Hatay’da terör örgütü HTŞ üyesi terörist yakalandı!

Hatay'da, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü Heyet Tahrir-i Şam üyesi Türk vatandaşı C.A. isimli terörist yakalandı.

Can ÇAPAR / Hatay
18:45 -
Haberler Gündem
Hatay’da terör örgütü HTŞ üyesi terörist yakalandı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren şahıs suç üstü yakalandı.

Konuyla ilgili Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “14.03.2020 günü 22.30 sıralarında Reyhanlı sınır hattından illegal yollarla ülkemize geçmeye çalışan C. A.isimli şahsın sınır devriye ekiplerince yakalandığı, yapılan incelemede şahsın Türk vatandaşı olduğu, Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (HTŞ) suçundan aranmasını olduğu anlaşılmış, şahıs gözaltına alınmış olup Askeri Yasak Bölgeye Girme suçundan da tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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