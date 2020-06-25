Hatay’da terör örgütü IŞİD üyesi terörist tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen ve sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan B. A. adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma neticesinde şahıs ilçe merkezindeki evinde gözaltına alındı.

2019 YILINDA MEZARLARA DA ZARAR VERMİŞ

2019 yılında yine aynı ilçede mezarlara zarar verilen olaya karıştığı da tespit edilen B. A., çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklandı.