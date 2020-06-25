Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hatay’da terör örgütü IŞİD üyesi terörist tutuklandı

Hatay'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen ve sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan şahıs tutuklandı.

Can ÇAPAR
20:31 -
Haberler Gündem
Hatay’da terör örgütü IŞİD üyesi terörist tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen ve sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan B. A. adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma neticesinde şahıs ilçe merkezindeki evinde gözaltına alındı.

2019 YILINDA MEZARLARA DA ZARAR VERMİŞ 

2019 yılında yine aynı ilçede mezarlara zarar verilen olaya karıştığı da tespit edilen B. A., çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERSamsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltıSamsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Emniyet gözaltı Hatay IŞİD Samsun sosyal medya Terör terör örgütü terörist
Son güncelleme: 20:37 25.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more