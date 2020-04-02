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Hatay’da toplu halde sokağa çıkmak yasaklandı!

Hatay İl Hıfzısıhha Kurulu, Hatay'da zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve toplu halde gezmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Can ÇAPAR / Hatay
21:09 -
Haberler Gündem
Hatay’da toplu halde sokağa çıkmak yasaklandı!

Hatay İl Hıfzısıhha Kurulu’nda alınan yeni kararlar yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada “Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların, araçların ve toplu halde gezmelerinin yasaklanmasına, şantiye ve diğer iş yerlerinde çalışıp iş bittiği için memleketlerine gitmek isteyenler seyahat etmeden önce 14 gün süreli izolasyona tabi tutularak, kaldıkları yerin hijyenini işveren tarafından sağlanmasına, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamu – özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlar idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.

 

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Son güncelleme: 21:10 02.04.2020
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