Hatay’da, Türk ve Suriyeli ailelerin cenazeleri karıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastanede tedavi gören Mehmet Şahin, vefat ettikten sonra morga kaldırıldı. Morgda üzerinde isim yazan naaşın babalarına ait olmadığını fark eden Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, durumu yetkililere haber verdi. Yapılan araştırmada Şahin'in cenazesinin aynı gün vefat eden Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesindeki Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Burka'nın yakınları hastaneye çağrıldı.

AİLELER ARASINDA TARTIŞMA

Burka'nın ailesinin hastaneye gelmesinin ardından iki aile arasında tartışma yaşandı. Sinirlerin gerildiği hastanede Şahin ailesi, Suriyelilerin Reyhanlı’ya defnettiği cenazenin tekrar getirilmesini istedi. Yaşanan gerginlik sonrası hastaneye polis çağrıldı.

SAVCILIK KARARIYLA TAŞINDI

Savcılık kararıyla Reyhanlı’ya defnedilen Şahin’in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından şahsın naaşı mezardan çıkartılarak İskenderun’a getirildi. Suriyeli Burka'nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı’ya götürdü.

Şahin ailesi, karışıklıktan dolayı hastane hakkında şikayetçi olacağını ifade ettiler.