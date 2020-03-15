Hatay’da yüksek ateş tespit edilen TIR şoförü karantinaya alındı

LimakPort İskenderun Limanı’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Duba limanı çıkışlı 15 Mart 2020 tarih ve saat 07:54 İskenderun Limanı varışlı MV Med Bridge isimli RORO gemisindeki Türk vatandaşı bir TIR şoföründe tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edilmiştir” denildi.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

TIR şoförünün yetkililerce hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

*TIR şoförü yetkililerce hemen hastaneye sevk edilerek Corona virüs testi uygulanmış ve sonuç beklenmektedir. Sonuç gelene kadar gemi ile temas limanımız yetkilileri ve kamu kurumlarınca engellenmiştir.

*Limanın geneli ile ilgili herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir.

*LimakPort İskenderun limanı aylar önceden Corona virüs ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almış olup limanın tüm birimleri düzenli dezenfekte edilmektedir.

*Liman personeli tarafında gemiler ile temas mümkün olduğu kadar düşürülmüş ve uluslararası standartlarda koruyucu tedbirler alınarak sağlanmaktadır.

*Liman hizmetlerinde her hangi bir aksama yaşanmamakta ve ticari faaliyetler devam etmektedir.

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