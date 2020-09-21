Hatayı affetmediler: Yakında borsası kurulabilir

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Selami Taşbaş, 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0′ rakamının çıkmadığını fark edince parayı bankaya inceletti.

Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Taşbaş, 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı. Taşbaş “Paranın sol köşesinde de yarım kalmış şekilde sıfır var. Ayrıca üç nokta var. Bende bu paraya 20 bin lira istiyorum” dedi. Taşbaş, koleksiyoncuların paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

PİYASASI DÜŞTÜ

Hatalı basım 50 liralar ilk kez gündeme geldiğinde 75 bin liradan satışa çıkarıyordu. Hatalı banknot piyasası şöyle:

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan işçi Tayfun Kızak hatalı basım 50 TL'si için teklif bekliyor. Kızak “Bu paralardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde 72 bin TL'ye alıcı bulmuş” iddiasında da bulunmuştu.

ANTALYA

Antalya’da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce, elinde bulunan hatalı basım 50 TL’ye tam bin katı fiyat biçti. İnce 50 bin TL istiyor…

Yine Antalya’da yaşayan Mustafa Şahin ise hatalı 50 TL’lik banknota koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve 75 bin liralık bir teklifi geri çevirdiğini anlattı.

BURSA

Bursa’da hatalı banknotlara 75 bin lira teklif edildiğini söyleyen Yavuz Hakan “Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum” demişti.

ADIYAMAN

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, hatalı basım 50 Türk Lirası’nı satmak için koleksiyonerle görüştüğünü anlattı. Kuştepe, üzerinde “0” bulunmayan 50 lirayı 75 bin liraya satıp, geliri de Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamayı hedeflediğini söylemişti.

DÜZCE

Düzce Akçakoca’da market işleten Bülent Öztürk, sıfırı eksik 50 TL’lik banknotu için 70-75 bin lira arasında alıcı çıkar umuduyla bekliyor.

OSMANİYE

Osmaniye’de yaşayan Ahmet Agah Durdu elindeki para için 10 bin TL'ye kadar talipli çıktığını, ancak banknotu bu miktara satmak istemediğini söylemişti.

TOKAT

Tokat’ta esnaflık yapan Serdar Türk (47), baskı hatası 20 Yeni Türk Lirası’nı (YTL) 50 bin TL’ye satmayı planlıyor.