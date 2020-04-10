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Hatice’den acı haber geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde dün evinde baygın halde bulunan üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor. 

08:28 -
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Hatice’den acı haber geldi

Okulların corona virüsü salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından Niksar’a bağlı Mahmudiye köyündeki evine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan (20), annesi tarafından evde baygın bulundu.

SOBADAN ZEHİRLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Doğan, çağrılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulan Doğan’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.  (DHA)

AMASYA Amasya Üniversitesi Corona Haber tatil Tokat
Son güncelleme: 08:31 10.04.2020
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