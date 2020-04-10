Hatice’den acı haber geldi

Okulların corona virüsü salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından Niksar’a bağlı Mahmudiye köyündeki evine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan (20), annesi tarafından evde baygın bulundu.
SOBADAN ZEHİRLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Doğan, çağrılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulan Doğan’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)