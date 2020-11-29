Hava birden karardı, çamur yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden güneşli ve sıcak hava bugün öğleden sonra birden yerini yağışlı havaya bıraktı.

PROF. DR. SAYDAM KUM YAĞACAK DİYE UYARMIŞTI

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyelerinden kimyager ve deniz bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, dün SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada bugünden itibaren Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı beklentisi olduğuna dikkat çekmiş, kum fırtınasının Ege, Marmara ve Akdeniz'de çok sayıda kentte Covid-19 yayılımını daha da artırabileceğini söylemişti.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Saydam bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 1980 yılından bu yana özellikle Kuzey Afrika, Libya ve Malda üzerinden ülkemize gelen kum fırtınalarının etkili olduğunu ve uluslar arası Meteoroloji kurumları ile işbirliği içerisinde sık sık vatandaşlara uyarıda bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

*Virüs öyle bir hal aldıki ne zaman nereden nasıl geleceği belli değil. Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden yurdumuzu önümüzdeki saatlerde etkisi altına alacak ve yağmurlarla birlikte üstümüze yağacak kumlar gözle görülmeyebilir ancak özellikle solunum yetmezliği çeken hastalarda etkili olması beklenebilir, bu nedenle bugünden itibaren kapıyı pencereyi açmayın, evde kalın çağrısı yaptım.

*Aynı uyarıyı yineliyorum. Ama zatan kum fırtınası dediğimiz Polaktlı’daki gibi değil, yağmur ve rüzgarla gelecek, bazen hava şartlarına göre 5-10 saat bu durumlarda yanılma payı olabilir.,

GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ

Bodrum'da öğleden sonra güneyden gelen hafif rüzgarlarla birlikte yağan yağmurun havadaki toz ile birleşip çamur olarak ev ve otomobillerin üzerine düştüğü havanın birden kararak gece gibi olduğu SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

Otomobillerin çamur olduğunu gören emekli eczacı Selim Topkaya “Hava birden değişti hafif yağmur başladı ama havanın netliği de bozuldu bir ara görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü. Sonra esen rüzgarla yine dağıldı, bu arada evlerin otomobillerin camlarına üstümüze çamur yağdığını gördük” dedi.