Hava durumu değişiyor… Tahminlere göre yağışlar ne zaman bitecek?

Bir süredir yurdu etkileyen yağışlı ve soğuk hava dalgası yavaş yavaş yurdu terk ediyor. Bugün yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar hafif şekilde kendini gösterecek, kıyı kesimler ise yağmurlu ve çok bulutlu olacak. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları bir miktar yükselecek ve yağışlar etkisini kaybedecek.

YAĞIŞLAR HAFİFLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BİTERKEN SICAKLIKLAR ARTACAK

Yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar birkaç derece artacak ve yurdun önemli kısmında parçalı bulutlu hava hakim olacak.