Hava-İş Sendikası THY yönetimini protesto etti

Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları yönetiminin yer çalışanlarını fazla çalıştırdığı, mesai vermediği ve çalışanların kazanılmış bir takım haklarını elinden aldığını öne sürerek eylem yaptı.

Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, basın açıklamasında bulundu.

“THY TASARRUF ETMEK İSTİYORSA BİR TAKIM YÖNETİCİLERİN LÜKS HARCALAMALARINI AZALTSIN”

THY yönetiminin 26.Dönem toplu iş sözleşmesine riayet etmediklerini ve buna ‘dur' demek için toplandıklarını söyleyen Tatlıbal şunları söyledi:

*Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden bugüne dek THY yönetimi ısrarla ve inatla hukuka aykırı bir takım uygulamalarını devam ettirmektedir. Emekçi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, aidiyet duyguları ve yaptığı fedakârlıklar hiçe sayılmakta işveren yönetim hakkını kötüye kullanarak arkadaşlarımızın kazanımlarına göz dikmektedir.

*İş verenin bu kötü niyetli tutumu, çalışma koşullarında yaptıkları aleyhte düzenlemeler ne yazık ki çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu düşürmekte, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

*Tasarruf tedbirleri ve şirketin kar marjını yükseltme gayesiyle çalışanların emeğini gasp etme girişimlerine her koşulda dur dedik ve demeye devam edeceğiz.

*Bugün, THY tasarruf tedbirlerine girişmek ve kar marjını artırmak istiyorsa buna öncelikle bir takım yöneticilerin lüks harcamalarından azaltarak, gereksiz yere maaş verdiği yönetici sıfatlı kişileri THY'den uzaklaştırarak başlamalıdır.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK”

Kokpitte, kabinde ve yer de çalışanların düzeltilmesi gereken birçok sorun olduğuna dikkat çeken Tatlıbal, “Bu sorunları düzeltmek yerine bu insanların emeğine göz dikmek kul hakkı yemekten başka bir şey değildir. THY tarafından uygulamaya konulan hukuksuzluklar dair hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.