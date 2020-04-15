Hava kirliliği azaldı ama risk sürüyor

Ekosfer Derneği’nin havaizleme.gov.tr sitesinden derlediği veriler gelecek günler için bizi uyarıyor. Verilere göre, 2-9 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara Bahçelievler‘de partikül madde günlük ortalama değeri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sınır kabul ettiği değerin oldukça üzerinde ölçüldü. 30 Mart-6 Nisan tarihleri arasındaysa bu değer, sınır değerin altına geriledi.

İstanbul Sultangazi‘de 2-9 Mart 2020 tarihleri arasında DSÖ’nün sınır değerinin iki katına ulaşan kirlilik sözkonusuydu. Ancak 30 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ciddi bir azalma görüldü.

İzmir Bornova‘da değerler sınırın altında kalsa da, ekonomi ve insan faaliyetlerinin azalmasına rağmen ciddi bir düşüş görülmedi.

Büyükşehirlerle birlikte sıkı önlemlerin alındığı illerin başında gelen Zonguldak Ereğli‘de ise değerler sınırın üzerindeydi ama sonra ciddi bir düşüş görüldü.

Ekosfer Derneği’nin açıklamasına göre temiz bir hava için radikal değişiklikler yapılması gerekiyor.

”İKLİM KRİZİNDE DE BÜYÜK ACILAR YAŞAYABİLİRİZ”

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: ”Bu kriz, bize doğanın kendini toparlama hızını ve aslında ne kadar kirli ve sorunlu kentlerde yaşadığımızı gösterdi. Hızımızı yavaşlatmak, tüketimi azaltmak ve ekonomiyi karbonsuzlaştırarak, daha sağlıklı bir gezegende yaşamak mümkün. Sadece ulaşım ve enerjideki araçları değil, yaşam tarzımızı da hızla değiştirmezsek, giderek büyüyen iklim krizi nedeniyle benzer acılar yaşayabiliriz.”