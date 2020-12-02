Hava kirliliği korkutan boyuta ulaştı! Bakanlık harekete geçti

Düzce'de son günlerde artan hava kirliliği sonrasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir açıklama yayınladı.

Özlü mesajında hava kirliliği ile mücadelede Düzce Valiliği ve Çevre İl Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde olduklarını, vatandaşların toplu taşıma kullanmasını ve kömür kalitesi hususunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirtti.

Özlü mesajında: şu ifadeleri kullandı;

*Bu aylarda kentimizde rüzgâr ve hava sirkülasyonu çok az olduğu için kirli hava sorunu yaşıyoruz. Düzce'de maalesef Kasım – Mart döneminde hava kirliliği artıyor.

*Bu kirliliğin; kentimizin konumu, TEM Otoyolu, şehiriçi araç sayımız, çok sayıda hanede doğalgaz yerine kömür kullanımı gibi çeşitli nedenleri var. Hava kirliliği ile mücadelede gerekli olan tedbirleri alıyor, denetimleri sonuna kadar uyguluyoruz.

*Hava kirliliğinin çözümünde belediye olarak her koşulda insan sağlığına öncelik veriyoruz. Valiliğimiz ve Çevre İl Müdürlüğümüz ile eşgüdüm halindeyiz. Sizlerin de daha fazla toplu taşıma kullanmanızı ve kömür kalitesi hususunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Temiz Düzce, temiz hava için, hep birlikte el ele vermeliyiz.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Düzce'de son aylarda alarm veren hava kirliliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Meydana gelen hava kirliliği ile ilgili Bakanlık tarafından ön rapor hazırlandı.

Bu kapsamda ön raporun tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gidecek.

AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent genelinde doğalgaz kullanım oranlarına dikkat çekerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini duyurdu.

Milletvekili Keşir yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar ile Düzce’mizin hava kirlilik sorununu konuştuk. Bakanlıktan ön rapor akşam üzeri geldi. Yarın da bakanlık ekibi inceleme için Düzce'ye geliyor.

*Diğer yandan, ilimizde kapısına kadar doğalgaz getirilmiş ama ne yazık ki henüz aboneliğini tamamlamamış, yaklaşık 17 bini merkezde olmak üzere, il genelinde toplam 28 bin konut mevcuttur.

*İlgili raporlar neticesinde milletvekilleri olarak, Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü ve il başkanımızla beraber, bakanlıktan alacağımız destekle çözüm için hep birlikte çalışıyoruz. Sayın Birpınar ile yaptığımız görüşmede yol haritamızı belirledik. Bakanlık bu anlamda çözüm ortağımız olacaktır. İHA