Hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor! 17 Eylül hava durumu tahminleri

Sonbahar havası kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Yerel yağışların yanında hava sıcaklıklarıda bu hafta düşüşe geçiyor. Hafta sonu birçok şehirde yağış kendini gösterecek, İzmir’de cumartesi, İstanbul’da ise pazar günün sağanak yağışlarla geçmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.