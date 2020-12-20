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Hava sıcaklıları düşüyor, kar etki alanını artırıyor

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu verilerine göre hafta ortasında yurdu etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek. Türkiye'nin doğusunda geniş bir alanda kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu fakat soğuk bir hava hakim olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:00, 20/12/2020
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Hava sıcaklıları düşüyor, kar etki alanını artırıyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre senenin ekti alanı en geniş kar yağışı bu hafta gerçekleşecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nin hemen hemen tamamında kar görülecek, tüm yurtta sıcaklıklar düşüşe geçecek. Hafta ortasından sonra yükselişe geçen sıcaklıklarla birlikte yağışlar da sona erecek.

KAR, YAĞMUR VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu olacak.

Bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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