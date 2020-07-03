Havai fişek fabrikasındaki patlama sonrasında büyük panik yaşandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde bulunan Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından fabrikada çalışan işçilerin aileleri olay yerine akın etti.

“4 YAKINIM BU FABRİKADA ÇALIŞIYORDU”

Fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yakınından haber almak için olay yerine gelen Halil Ün, yeğeninden halen haber alamadığını belirtti.

Fabrikada 4 yakınının çalıştığını belirten Ün, “Adapazarı’nda oturuyoruz biz. Haberi duyduk buraya geldik. Kardeşim burada çalışıyordu. Yeğenim vardı burada çalışıyordu. Damadımız da buradaydı. 4 yakınımız buradaydı. 3’ünü kurtardık hafif yaralı yeğenim Halis Yılmaz burada içeride daha. Haber bekliyoruz. Hastaneleri arıyoruz oradan da haber gelmedi daha” dedi.

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİK”

Patlama anında fabrikaya yakın bir bölgede oturan İsmail Zengin, ilk patlama sırasında ailesiyle deprem oluyor zannettiklerini belirtti.

Duman ve patlamaları duyduktan sonra fabrikanın yandığını belirten Zengin, şunları söyledi;

*Sesi duyduk arkadaşım da var. Güvenlikte çalışıyor. Ama sese geldik buraya. Evimiz 7-8 km’lik uzaklıkta. Biz ilk sesi duyduk deprem oluyor zannettik.

*Çocukları dışarı çıkarttık. İkincisinde buraya baktığımızda dumanı ve alevi görünce anladık. Yoğun şekilde havai fişek patlamaları ve ateş vardı ürkütücüydü.

*Daha önce de kazalar oldu ancak bu kadar değildi. Bu çok büyük ölçekliydi. Resmen deprem etkisi yaptı.

“BU FABRİKADA AYNI OLAYLAR YAŞANMIŞTI”

Havai fişek fabrikasındaki patlama Hendek ilçe merkezinde de şiddetli bir şekilde hissedilirken olayı duyan vatandaşlarda Yukarıçalıca mevkiinde yer alan fabrikaya geldi.

Patlama sırasında Hendek ilçe merkezinde olan Ramazan Kürekçioğlu, “Patlamada sırasında Hendek’teydik. Sesi duyduk. İlk önce deprem olabileceğini düşündük ama herhangi bir titreşim olmadığından patlamayla alakalı olacağını anladık. Daha evvel de tecrübelerimiz vardı bu konuda. Bu alanda aynı fabrikada patlamalar yaşanmıştı. Olay esnasında Hendek’te belediye binasındaydık. Sarsıntı oldu camlar sallandı. Sadece ses basıncına dayalı bir ciddi bir gürültü oluştu. Bu da zaten bir çok ilçeden hissedildi” dedi.

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