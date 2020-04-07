Havalandırma boşluğunda yakalandı!

Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde yaşayan Ahmet Rençber’e (31) ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi. Adrese giden polis, Rençber’in cansız bedeniyle karşılaşınca binadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde Ahmet Rençber’le bir kişinin binanın asansörüne bindiği ve bir süre sonra koşarak çıktığı belirlendi. Corona virüsü salgını sebebiyle yüzünde tıbbi maske olan kişinin kimliğini belirlemek için titiz bir araştırma yapıldı.

HAVALANDIRMADAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yapılan araştırmalar sonucu cinayeti, geçmişte Ahmet Rençber ile düşmanlığı olan Emrullah U.’nun (39) işlediği belirlendi. Takipler sonucu Emrullah U.’nun Ümraniye’de saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini anlayan Emrullah U. havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Emrullah U.’nun kaçmaya çalıştığı anlar polis kamerasına da yansıdı.

Polis ekipleri Emrullah U. ile adreste bulunan Mehmet İ.’yi de gözaltına aldı.

”DÜŞMANLIĞIMIZ VARDI”

Emniyete götürülerek sorguya alınan Emrullah U. ifadesinde, ”Ahmet Rençber ile geçmişe dayalı bir düşmanlığımız vardı. Evinde konuştuk. Ardından sinirlendim ve olayı gerçekleştirdim. Tabancayı da denize attım” dedi.

Adliyeye sevk edilen Emrullah U. tutuklanırken, Mehmet İ. ise serbest bırakıldı.